Auto precipita dal viadotto in Fi-Pi-Li dopo incidente, morto un 38enne

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, sulla superstrada Fi-Pi-Li, nei pressi dell’uscita per Stagno, vicino all’Interporto Vespucci. Un automobilista di 38 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è precipitata per circa 10 metri da un viadotto, finendo ribaltata nel fiume sottostante.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, un camion che procedeva nella direzione opposta avrebbe perso parte del suo pesante carico. Il materiale trasportato ha colpito e divelto il guardrail centrale, invadendo la carreggiata opposta proprio mentre sopraggiungeva l’auto della vittima. L’impatto avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo, che è finito fuori strada e poi giù dal viadotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. I soccorritori hanno tentato di salvare il 38enne, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

