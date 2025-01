Bonus sociali Pisa, quattro misure in scadenza: come fare domanda

Sono quattro le misure sociali, tra bonus e contributi per famiglie e cittadini, erogate dal Comune di Pisa e i cui bandi sono in scadenza nel mese di gennaio: Bonus Mamma e Bebè, Bonus Anziani, Bonus Case dell’Acqua Buona e Bonus Tari sia per le famiglie che per i giovani.

"Come Amministrazione Comunale – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – stiamo portando avanti una politica di agevolazioni fiscali, sostegni economici e interventi mirati per aiutare singoli e famiglie in difficoltà, con lo scopo di combattere la povertà e ridurre le disuguaglianze tra cittadini. Nel solo 2024, attraverso il sistema dei bonus, abbiamo messo a disposizione delle fasce più deboli della popolazione oltre 1,3 milioni di euro, grazie ai quali siamo riusciti a garantire un importante aiuto e sostegno. Per alcune di queste misure vi è ancora la possibilità di presentare domanda entro il corrente mese di gennaio 2025. Tra queste, ricordo anche il Bonus Mamma e Bebè, rivolto alle famiglie che hanno avuto un figlio nel 2024 le quali sono state avvertite dell’opportunità di poter richiedere questo importante supporto con una lettera che è stata recapitata direttamente nelle loro case. E questo anche quale segno di attenzione e di augurio per tutte quelle famiglie che sono state allietate dalle nuove nascite".

Di seguito sono riepilogate per ciascuna agevolazione le scadenze dei bandi, insieme a requisiti e modalità per partecipare. Tutti i Bonus Sociali sono gestiti dall’Ufficio Sociale del Comune di Pisa.

Bonus Sociali

Le istanze per richiedere i contributi messi a disposizione dal Comune di Pisa devono essere presentate attraverso il "sistema on line" del Comune di Pisa. Per accedere a quest'ultimo è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). Per supporto alla compilazione online, è possibile rivolgersi gratuitamente agli sportelli di facilitazione digitale presenti nel Comune di Pisa.

Per supportare i cittadini-utenti nella fruizione delle procedure informatizzate relative a contributi, bonus e accesso ai servizi comunali il Comune di Pisa mette a disposizione diversi punti di "Facilitazione digitale": presso l’URP del Comune, prenotando online un appuntamento oppure chiamando il numero 050 910320; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; presso il Punto Digitale Facile ANCoS - via Matteucci 36, da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; presso il Punto Digitale Facile ASC attivato alle Officine Garibaldi via Vincenzo Gioberti 39, lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00.

Bonus Mamma e Bebè 2024. È possibile presentare domanda fino entro il 16 gennaio 2025. L’agevolazione prevede un contributo "una tantum" fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni percettore, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel momento della nascita di un figlio. Sulla misura sono stati messi a disposizione 114mila euro.

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Pisa, cittadinanza italiana, UE o non UE con regolare permesso di soggiorno; avere un/a figlio/a nato/a nel periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, il/la figlio/a deve essere iscritto/a nel nucleo familiare di riferimento nel 2024; attestazione ISEE 2024 con un valore massimo di 25.000 euro. Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-mamma-e-bebe.

Bonus Anziani 2024. Fino al prossimo 14 gennaio 2025 è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Anziani 2024. Sulla misura l’amministrazione Comunale ha messo a disposizione 410mila euro. L’agevolazione prevede l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad esaurimento del budget, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. Il valore del contributo sarà determinato a posteriori, sulla base del numero degli aventi diritto, e in ogni caso, non potrà comunque superare i 2.400 euro annui per ogni beneficiario. Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-anziani.

Per richiedere il contributo è necessario possedere i seguenti requisiti: avere un’età uguale o superiore a 65 anni; essere in possesso di Isee ordinario in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza omissioni/difformità, di importo pari o inferiore a 25mila euro; essere disabile in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e/o avere il riconoscimento di invalidità al 100%; non ricoverato in modo definitivo presso una struttura residenziale sanitaria assistita; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) ai quali è comunque consentito lavorare.

Bonus Case dell’Acqua Buona 2024. Entro il 10 gennaio 2025 è possibile presentare domanda per accedere alla consegna delle tessere prepagate, rivolte alle fasce sociali più deboli, per poter fruire gratuitamente dei due fontanelli "Case dell’Acqua" che erogano acqua potabile, installati nei quartieri di San Giusto e Riglione. Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 16mila euro. Il bando e i relativi allegati sono consultabili a questo link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-Case-dell-Acqua-Buona-2024.

Possono partecipare al bando cittadini residenti nel Comune di Pisa; con cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (purché in possesso di permesso di soggiorno, per motivi lavorativi o per motivi diversi dall’attività lavorativa ai quali è comunque consentito lavorare); un Isee ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 16.500 euro.

Bonus TARI Famiglie e Bonus TARI Giovani 2024. Fino al 15 gennaio 2025 sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici "Bonus Tari Famiglie" e "Bonus Tari Giovani" a parziale ristoro delle spese derivanti dalla TARI 2024 relativa all’abitazione di residenza. Sulle due misure il Comune di Pisa ha messo complessivamente a disposizione 275mila euro. I bandi e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-TARI-famiglie-e-giovani.

Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti (TARI) 2024 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Eventuali residui saranno verranno distribuiti fino ad un massimo del 55% di quanto dovuto e pagato nei termini.

Per il "Bonus TARI famiglie" l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 245mila euro. Per richiedere il contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25.000,00 euro; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti/domiciliati nella medesima abitazione in cui risulta essere iscritto l’intestatario TARI, ivi residente; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.

Per il "Bonus TARI giovani" il budget a disposizione è di 30mila euro. Per richiedere il contributo bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 35.000,00 euro; avere una età inferiore a 36 anni, ovvero non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12/2024 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare o altro soggetto residente/domiciliato nella medesima abitazione per cui si richiede il contributo; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti nella medesima abitazione per la quale risulta essere iscritto altro intestatario TARI, ivi residente; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate