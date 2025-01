Cavallo imbizzarrito in centro a Firenze, fiaccheraia finisce in ospedale

Questa mattina a Firenze un cavallo da tiro si è imbizzarrito mentre trainava una carrozza in centro, causando la caduta della fiaccheraia, poi trasportata in ospedale. L’animale, partito al galoppo da via del Sole, ha urtato alcuni scooter in sosta e proseguito senza controllo attraverso via della Spada e via Strozzi, fermandosi infine in piazza della Repubblica.

Non ci sono stati altri feriti, ma la carrozza ha riportato danni. La polizia municipale ha ricostruito l’accaduto tramite le telecamere di sorveglianza.

