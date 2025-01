Manola D'Amato è la nuova comandante della Polizia locale del Chianti fiorentino

Manola D’Amato è la nuova comandante della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. I sindaci di San Casciano, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle che da anni lavorano insieme gestendo in forma condivisa e integrata, fra gli altri, il servizio della Polizia locale, hanno affidato alla romana Manola D’Amato l’incarico di dirigere il Corpo di Polizia municipale dell'Unione, avendo all’attivo numerose esperienze svolte con profili dirigenziali in varie pubbliche amministrazioni del centro e sud Italia. La nuova comandante, individuata tramite bando di rilevanza pubblica, avrà il compito di coordinare e gestire, a stretto contatto con il personale dedicato, le numerose attività della Polizia locale che spaziano tra le tre sezioni in cui è articolata la Polizia locale, l'area amministrativa, l’area investigativa e la viabilità. A lei spettano le decisioni operative e il ruolo di mantenere attivo il dialogo con la comunità.

"Rivolgiamo alla neo comandante un sincero benvenuto e i più calorosi auguri di buon lavoro al servizio della nostra comunità - dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli – siamo certi che saprà creare il necessario rapporto di fiducia con i colleghi del corpo della Polizia Locale, che svolgono quotidianamente un lavoro importante, e con la comunità chiantigiana. Riteniamo che il comandante della Polizia Municipale ricopra un ruolo nevralgico, poiché rappresenta una figura istituzionale di massima importanza per il territorio e le nostre amministrazioni, attente sul fronte della sicurezza". Manola D’Amato è risultata vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno determinato. Il suo curriculum attesta i tanti ruoli che ha diretto in numerosi comandi di polizia municipale con importanti risultati.

"Competenza, dedizione e passione per il servizio pubblico sono i principi che ispirano il mio percorso professionale – ha annunciato la nuova comandante – l’obiettivo che cercherò di portare a compimento con il massimo impegno, solerzia e fermezza è la realizzazione di un’attività che renderà il territorio dell’Unione comunale del Chianti fiorentino un luogo ancora più accogliente e sicuro per tutti".

Manola D’Amato subentra a Massimo Zingoni che resterà attivo nel Corpo dei vigili dell’Unione. "È doveroso il nostro ringraziamento al comandante uscente – dichiarano i sindaci - per il lavoro svolto fino a questo momento, un percorso partito nell’Unione nel 2016 che ha dimostrato capacità e spirito di servizio". Il Corpo della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti è attualmente composto da 31 agenti di cui 7 ufficiali e sarà incrementato nei prossimi mesi.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

Notizie correlate