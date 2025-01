Nona edizione del Premio Sportivo 'Cino Cinelli': aperte le candidature

Con il mese di gennaio si aprono le candidature per la nona edizione del Premio Sportivo "Cino Cinelli", un importante riconoscimento del territorio di Montespertoli dedicato ad atleti, dirigenti e tecnici che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nel mondo dello sport. Le proposte possono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.Si possono candidare federazioni sportive, società, enti di promozione, istituzioni scolastiche e cittadini residenti nel Comune di Montespertoli.

Istituito nel 2015, il premio è giunto alla sua nona edizione in memoria del celebre ciclista montespertolese Cino Cinelli, il premio celebra ogni anno personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo. Nell’edizione precedente, il premio è stato conferito a Matilde Pieri, in riconoscimento della sua straordinaria carriera e delle eccezionali qualità sportive dimostrate nel mondo dell’equitazione. Nell’albo d’oro troviamo: Daniele Mastracci, Alice Volpi, Bebe Voi, Cristiano Piccini, Gabriele Andriulli, Ambra Sabatini, Luciano Spalletti.

Le domande devono essere inviate via PEC comune.montespertoli@postacert.toscana.it oppure possono essere consegnate a mano presso presso l’Anagrafe del Comune di Montespertoli.

Ogni candidatura deve includere tutte le informazioni biografiche e tecniche necessarie. Per facilitare la procedura, è disponibile un fac-simile di domanda scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Montespertoli:https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Premio-sportivo