Peregrinatio dell'Icona Giubilare nelle Misericordie, tappa a Fucecchio

La sede della Misericordia di Fucecchio, in corso Matteotti 30, il giorno 16 gennaio ospiterà l'Icona Giubilare, ossia la croce realizzata dall'Associazione Città dei Presepi. La Perenigratio dell'Icona Giubilare carica di riferimenti simbolici farà infatti tappa nelle varie Misericordie dell'Empolese Valdelsa con lo scopo di aiutare la riflessione su questo anno giubilare in tutte le Misericordie d'Italia. Nei prossimi giorni saranno comunicati alla cittadinanza gli orari in cui poter visitare la reliquia nella nostra sede.

Nell'occasione, fanno sapere dall'associazione, sarà possibile rinnovare la tessera sociale per l'anno 2025 e contribuire alla raccolta di donazioni per l'imminente restauro della cappellina mortuaria in via Sottovalle.

Fonte: Misericordia di Fucecchio

