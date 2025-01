Sottopasso San Romano, Lega: "Una vergogna"

In più occasioni abbiamo segnalato il degrado che regna a San Romano frazione periferica del comune di San Miniato, ma nonostante le continue denunce fatte la situazione è rimasta praticamente la medesima e San Romano rimane la Cenerentola del Comune di San Miniato. Il famoso sottopasso che collega via Arginale e via di Giuncheto – sottopasso dove qualche anno addietro un cittadino rimase intrappolato dall’acqua rischiando di grosso – continua scandalosamente a trovarsi in una situazione di estremo degrado e il problema del suo allagamento non è ancora stato risolto, nonostante i ripetuti annunci dell’Amministrazione comunale di San Miniato. Questa volta la cosa è ancor più sconfortante. Nonostante che poche settimane fa il sottopasso sia stato oggetto di importanti lavori di sistemazione, sono bastate due goccie di pioggia per creare l’allagamento del sottopasso. E’ accaduto la scorsa settimana con il conseguente blocco della viabilità, ma si è ripetuto oggi in maniera più importante, e anche più pericolosa considerato che i sistemi di allarme non sembrano funzionare come dovrebbero.

Evidentemente i lavori recentemente fatti alla struttura non sono serviti assolutamente a nulla, anzi sembra che la situazione sia fortemente peggiorata. Ci chiediamo se in occasione di interventi in strutture pubbliche ad alta problematicità sono o no predisposti controlli serrati e qualificati da parte del Comune. Dai risultati che tutti hanno potuto vedere in questi giorni purtroppo sembrerebbe proprio di no.

