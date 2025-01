Successo della mostra-mercato di 'Senza Barriere' con i lavori dei ragazzi del Centro Diurno 'La Ginestra'

Tempo di bilanci per la mostra-mercato allestita nello “Spazio eventi” di Corso Matteotti dall’Associazione “Senza Barriere” di Castelfiorentino con i manufatti realizzati dai ragazzi del Centro Diurno “La Ginestra”. Ancora una volta, centinaia di cittadini hanno visitato la mostra cogliendo l’occasione per confezionare un regalo originale o magari per arricchire le decorazioni natalizie all’interno della propria casa, rendendo felici i ragazzi, gli operatori de “La Ginestra” e tutti i soci dell’associazione “Senza Barriere” che per il 4° anno consecutivo hanno realizzato questa iniziativa (aperta quest’anno dal 14 dicembre al 2 gennaio) con passione e amore.

Numerosi gli oggetti venduti: dai piccoli capolavori in ceramica ai manufatti in legno, dai piccoli oggetti ai centro tavola natalizi e così via

“Aiutati dai maestri ceramisti e con il supporto degli operatori - osserva la Presidente dell’Associazione “Senza Barriere”, Lucia Succi – i ragazzi hanno realizzato articoli in ceramica, in legno e altri materiali con grande accortezza, precisione, amore. I lavori sono piaciuti tanto, e noi desideriamo ringraziare di cuore tutti i cittadini che sono venuti, davvero numerosi. Alcune persone sono venute ad acquistare i manufatti anche più volte, per completare il “giro” di regali ai familiari e parenti. Un sentimento di gratitudine vogliamo esprimere nei confronti dell’Amministrazione Comunale, che ci ha concesso il patrocinio, in particolare della Sindaca, Francesca Giannì, del Vicesindaco Fabio Tinti e degli assessori Franco Spina e Federica Parisi, unitamente all’associazione “Il Progresso” per averci messo a disposizione in modo gratuito lo spazio espositivo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

