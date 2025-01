A Empoli la presentazione del libro di Daniele Marzeddu

Empoli una città che legge, una città che negli ultimi anni ha investito sempre di più nella cultura e nella lettura e ne ha fatto una priorità. Debutta così un nuovo ciclo di presentazioni di libri, denominato “Empoli che legge”, per coloro che amano e si appassionano ai libri, alle storie, di letture e ai nuovi “mondi” da scoprire.

L’appuntamento è venerdì 10 gennaio 2025, nei locali della biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour, con un’interessante presentazione insieme a Daniele Marzeddu e al suo ultimo lavoro Films of Sicily and Sardinia Sulle tracce di D.H. Lawrence, Edizioni Low, 2024. Dialogherà con l’autore Marta Motta, letture a cura di Marchette Letterarie e accompagnamento musicale a cura di Gianni Paci. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Quando nell’inverno del 1921 D.H. Lawrence, in Sicilia con la moglie Frieda, decise di intraprendere un viaggio alla scoperta della Sardegna, non avrebbe di certo immaginato il portato culturale di quell’avventura raccontata nero su bianco in Sea and Sardinia. Nonostante la brevità del tour, lo scrittore inglese seppe infatti restituire un’immagine poetica dell’isola e delle sue genti, riconoscibile ancora oggi.

A distanza di un secolo, il fotografo Daniele Marzeddu ha ripercorso le tappe di quell’avventura con l’intenzione di costruire un ponte tra la Sardegna e le altre terre oltremare, indagando se sia rimasta qualche memoria di quel viaggio, al di là delle targhe e dei busti commemorativi in varie parti d’Italia.

Visioni sonore di Michele Bertoni, compositore. Prefazione di Simon Hill, presidente della Royal Photographic Society of GB.

L’AUTORE - Daniele Marzeddu ha studiato Beni Culturali a Ca’ Foscari, Venezia. Ex musicista e animatore culturale, fotografa dall’età di sette anni. Dopo varie peregrinazioni in giro per l’Europa vive da dieci anni in Gran Bretagna, dov’è socio della Royal Photographic Society of GB e della NN Contemporary Art of Northampton. Collabora a progetti di visual art. Films of Sicily and Sardinia è il suo primo libro pubblicato in Italia.

L’evento è online al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/empolichelegge-con-daniele-marzeddu/

Da segnare in agenda anche l’iniziativa di sabato 11 gennaio, alle 10.30, sempre in biblioteca, a cura della Società storica Empolese, promotrice dell’Incontro con Meltea Keller e la presentazione del libro Guida ai palazzi di Empoli, viaggio romantico tra gli edifici storici della città, Edizioni della Sera, 2024.

L’ingresso è libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

