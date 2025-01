Abbattuti alberi via Redi, il Comitato IV novembre: "Non hanno tagliato solo alberi, ma anche partecipazione democratica"

A seguito dell'abbattimento dei pini di via Redi iniziata oggi, il Comitato Viale IV Novembre invia una nota dove denuncia la scarsa democraticità dell'atto di avviare il taglio prima della discussione che avverrà il prossimo lunedì 13 in Commissione Ambiente così come richiesto dalle opposizioni:

Non hanno tagliato solo alberi, ma anche la partecipazione democratica! Strano concetto della gestione della cosa pubblica ad Empoli. Nonostante il partito del Sindaco sia il Partito Democratico, ci chiediamo cosa c'è di democrazia nel modus operandi di questa neo insediata Amministrazione: dare il via oggi all'abbattimento dei 6 maestosi pini sani di Via Redi, quando tra 4 giorni era prevista una commissione apposita per approfondire la questione, è un vero e proprio oltraggio alla cittadinanza.

Nonostante il neo sindaco fosse andato al ballottaggio per la prima volta da decenni e ci fosse stata un'alta percentuale di astensione (quindi egli rappresenta meno della metà dei cittadini), lui e la sua Giunta si comportano come oligarchi dei tempi passati.

La democrazia, quella vera, richiede confronto per arrivare a soluzioni migliori e partecipate.

Tutte le opposizioni unite avevano chiesto di sospendere l'abbattimento degli alberi almeno fino alla commissione di lunedì prossimo, perché c'erano soluzioni alternative, da noi Comitato illustrate al Comune in ben tre incontri, soluzioni moderne, garantite e molto efficaci che costavano un terzo dell'abbattimento, salvavano alberi, asfalto e salute dei cittadini e tutti dovevano esserne a conoscenza!

Forse è stata la paura di non avere argomentazioni valide per controbattere?

O far sapere che i 6 pini di Ponzano valgono oltre 75.000€ e sequestrano 13.8 KG di polveri inquinanti/anno? (relaz. Prof. Cinelli Univ. di Pisa)

Anche un forestale conosciuto e attivo in città come il Dott. Michele Giunti si era espresso per valutare possibili soluzioni onde evitare il sacrificio di piante sane e robuste.

Nossignori. Tagliare ad ogni costo, e subito. Non sia mai che i cittadini capiscano che i comitati vogliono il bene pubblico più del sindaco e della sua corte.

E' importante ricordare che nel 2023 il Comune ha finanziato con circa 50-60.000€ uno studio sul verde urbano al team del noto Prof. Mancuso, tre libri NBS sui benefici insostituibili delle piante e le linee guida per gestirle, il decantato Patto Verde.

Ormai è risaputo come gli alberi pluridecennali svolgano funzioni indispensabili di assorbimento inquinanti, riduzione isole di calore, produzione di ossigeno. Di fatto esistono già centinaia di pubblicazioni, ma il Comune di Empoli ha voluto commissionare nuovi studi…

E noi, dopo un investimento del genere, almeno abbiamo pensato "la nostra sarà una città più vivibile, moderna, meno inquinata e con migliore qualità di vita: i grandi alberi, oltre ai benefici menzionati, aiutano la salute mentale, combattono il degrado e le sue conseguenze di emarginazione e microcriminalità, vicino agli ospedali aumentano il benessere dei degenti..."

Peccato che si siano fermati al primo passo, non è cambiato niente nella gestione e le belle intenzioni rimangono intenzioni.

Comitato Viale IV Novembre

