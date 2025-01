Una domenica 'Leonardiana': tornano i laboratori a Vinci

Appuntamento irrinunciabile per famiglie con bambini che vogliono avvicinarsi al mondo di Leonardo, la rassegna “La Domenica Leonardiana” riparte il 12 gennaio con l’edizione 2025.

Si inizia con il laboratorio “La pietra scontenta”, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, per continuare ogni seconda domenica del mese con attività sempre diverse, programmate per varie fasce d’età, fino ai 13 anni.

I laboratori, realizzati nella sala didattica del Museo, guidano i partecipanti in attività interattive e creative, alla scoperta delle invenzioni e degli studi del Genio di Vinci.

Le macchine leonardiane in versione 3D, le fiabe di Leonardo e l’immancabile sogno del volo: sono queste alcune tematiche previste dalle attività in calendario, progettate dalla sezione didattica del Museo Leonardiano per stimolare la creatività dei giovani partecipanti e la curiosità degli adulti che li accompagnano.

“Questo format, un classico dell’attività educativa del nostro Museo, è apprezzato sia dai grandi sia dai piccini – afferma Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano –. Nei nostri laboratori la conoscenza dell’opera leonardiana prende vita attraverso il gioco e la creatività e ciò avviene con il coinvolgimento di tutta la famiglia in una divertente interazione tra genitori e figli, tra adulti e bambini”.

“Durante le festività natalizie abbiamo avuto un afflusso continuo di turisti. Questo è possibile grazie ad un'offerta museale importante, apprezzata da un pubblico eterogeneo – ha aggiunto Daniele Vanni, sindaco di Vinci –. La ripresa dell'attività dei laboratori ci permette di continuare ad avvicinare al mondo di Leonardo famiglie e bambini in modo originale per un museo capace di mettere al centro esperienze costruttive”.

La Domenica Leonardiana del 12 gennaio

Grazie al potere narrativo del Kamishibai (piccolo teatrino di origine giapponese nel quale le parole si uniscono alle immagini), i bambini conosceranno una delle favole scritte da Leonardo e ispirate al variegato mondo della natura.

Riusciranno i partecipanti al laboratorio a far tornare il sorriso alla protagonista di questa storia?

Occhietti mobili, ciottoli dalle varie forme, pennarelli acrilici e fogli gommosi saranno solo alcuni dei materiali a disposizione per riuscire nell’impresa.

Oltre a partecipare ai laboratori, le famiglie potranno completare la loro domenica leonardiana con una visita al Museo nel centro storico di Vinci e alla Casa Natale di Leonardo ad Anchiano, entrambi sempre aperti anche la domenica. Uno speciale biglietto d’ingresso per tutta la famiglia è a disposizione dei visitatori.

Il costo dell’attività è di 5 euro.

Per informazioni: www.museoleonardiano.it; Ufficio Turistico di Vinci 0571 933285.

