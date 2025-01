Due posti a Castelfranco di Sotto per il servizio civile universale

In questi giorni è stato pubblicato il bando per il servizio civile 2025-26 per operatori volontari da impiegare in 5 progetti afferenti a 2 programmi di intervento di servizio civile universale sul territorio dei comuni di Santa Croce sull’Arno (ente titolare), Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val d’Arno. In totale in questi territori sono previsti 45 posti, il servizio civile dovrebbe iniziare nel mese di maggio 2025 e terminare esattamente un anno dopo.

Nel comune di Castelfranco di Sotto sono previsti 5 posti, articolati su 2 progetti: il primo è quello in ambito culturale, il secondo ha scopo formativo nei servizi educativi.

Qui riportiamo il link con le istruzioni per compilare la domanda (clicca qui)

La domanda per il servizio civile la possono presentare tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 28 anni (non devono aver compiuto il 29esimo anno di età). La domanda va presentata sul sito del dipartimento delle politiche giovanili e servizio civile universale (candidature attraverso piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it, accedendo con spid. Per chi svolgerà il servizio civile è previsto dal contratto, un assegno mensile di 507,30 euro. Vi sono alcuni posti riservati a chi ha meno di 15mila euro di Isee.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere alla seguente pagina: https://www.comune.castelfranco.pi.it/notizie/Bando-del-Servizio-Civile-Universale2.html

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

