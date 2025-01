Fondazione Stella Maris esprime il cordoglio per la scomparsa dell'Ingegner Ottavio Zirilli del CNR

La Fondazione Stella Maris esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'Ingegner Ottavio Zirilli, del CNR di Pisa, figura di grande competenza e umanità.

Il Presidente della Fondazione, Avv. Giuliano Maffei, ha condiviso un commovente messaggio di ricordo e vicinanza alla famiglia:

Carissimo Ottavio,

"sei rinato al cielo", adesso ne hai l'invincibile certezza che esiste.

Per una persona come te non può essere che così. Se potrai, daccene conferma anche a noi, che spesso siamo dubbiosi.

È stato però troppo presto e troppo improvviso questo distacco per farcene una ragione, se non inginocchiandoci in preghiera di fronte al Mistero di questa incredibile vita.

Ogni volta che ci siamo incontrati su questo fragile pianeta terra, abbiamo sempre parlato di cose belle e di grandi progetti per il Bene Comune.

Abbiamo progettato insieme a tante altre persone speciali come te, il nostro Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi di Stella Maris.

Adesso questa opera di amore sta per nascere concretamente e porta con sé il tuo saper fare, frutto di una grandissima esperienza e professionalità; porta con sè anche il tuo saper essere, nutrito da grandi ideali di bontà verso il Prossimo più fragile ed in difficoltà.

Proprio quelli che ci hanno sempre unito ed entusiasmato.

Ecco, continuerò a pensarti così, curioso, sorridente, sportivo ed organizzatore attento, pragmatico e scrupoloso.

Ma anche grande e paziente ascoltatore delle mie scoperte in quel mondo dell'invisibile agli occhi, ma non al cuore, che la " nostra" Stella Maris provoca in chiunque la incontri.

In questi momenti la razionalità ingegneristica si univa all'irrazionalità umanistica rendendo tutto vero o quantomeno ragionevole.

Per tutto ciò porterò sempre con me l'onore e la gioia di averti conosciuto e di averti affidato il cuore pulsante di direzione della realizzazione pratica del "nostro" grande progetto.

Oggi ti trovi lassù, in un'altra dimensione dove tutto si può.

Continua ad amare i tuoi cari e la nostra Stella.

Continua a darci una mano, stacci vicino, ne abbiamo bisogno perché non dobbiamo sbagliare nel difficilissimo lavoro che ci attende.

A te le mie preghiere.

Con il CDA, i Revisori, le Direzioni ed il personale tutto, ti saluto ed invio ai tuoi familiari le più sentite condoglianze unite ad un abbraccio affettuoso.

Avv. Giuliano Maffei

Presidente dell'IRCCS Fondazione Stella Maris

