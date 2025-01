Lezioni aperte per studenti delle medie al Liceo Scientifico Calasanzio

Il Liceo Scientifico Calasanzio di Empoli è lieto di invitare gli studenti delle terze medie a partecipare a una serie di lezioni aperte. Queste lezioni rappresentano un’occasione importante per scoprire il nostro liceo, il nostro approccio educativo e gli indirizzi di studio offerti, quello Tradizionale e quello delle Scienze applicate.

Le lezioni aperte si svolgeranno nelle seguenti date:

- Martedì 14 gennaio 2025

- Martedì 21 gennaio 2025

Le attività avranno luogo presso il nostro Istituto a partire dalle ore 8:00 (verrà rilasciato attestato di partecipazione, da consegnare alla segreteria della propria scuola).

Durante questi momenti gli studenti potranno assistere a lezioni tenute dai nostri insegnanti qualificati in diverse materie scientifiche o umanistiche. Ci sarà inoltre la possibilità di interagire con gli attuali studenti e porre domande riguardo la vita scolastica e le attività extracurriculari. Sarà un’ottima opportunità per scoprire come il nostro Liceo Scientifico possa contribuire alla formazione di giovani curiosi e desiderosi di approfondire le proprie conoscenze. Il liceo del Calasanzio è promotore di un approccio didattico innovativo; i nostri docenti sono attenti alle esigenze e le inclinazioni di ogni singolo studente. Offriamo un percorso formativo completo, che non solo prepara i ragazzi per il proseguimento degli studi universitari, ma anche per le sfide future nel mondo che li circonda.

È possibile prenotare la propria partecipazione alle lezioni aperte inviando una email a scuola@calasanzioempoli.it o contattando il numero 057172253.

Fonte: Ufficio stampa

