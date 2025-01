Nuovo consiglio direttivo per la Pro Loco di Montopoli in Val d’Arno. L’associazione è infatti pronta ad affrontare nuove sfide con un Consiglio Direttivo rinnovato e carico di entusiasmo. Le elezioni svoltesi il 21/12/2024 hanno portato alla formazione di una nuova squadra, pronta a lavorare per il bene della comunità e per la valorizzazione del nostro territorio.

I membri del nuovo consiglio direttivo

Tommaso Salvadori presidente , Virginia Duccini vicepresidente insieme a Francesco Falaschi. Tesorieri Nicola Falaschi e Maria Guadagno, segretario Matteo Bimonte e consiglieri Cecilia Dimare, Serena Dimare e Francesco Francalanci.

"Un doveroso ringraziamento – commenta il presidente Tommaso Salvadori – va ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto negli ultimi anni, spesso affrontando sfide difficili con grande dedizione. Il loro contributo è stato fondamentale per portare la Pro Loco ai successi attuali. Come primo atto del nuovo consiglio abbiamo approvato la formazione di un comitato che sarà di appoggio e sostegno al consiglio. Alle ultime elezioni abbiamo registrato tanti giovani che hanno deciso di mettersi in gioco ed entrare a far parte di questa bella squadra, il comitato composto per adesso Campobasso Stefano,Asia Caselli,Lopez Leonardo,Mancini Cristina,Giorgio Nazzi,Emiliano Testaino,Daniel Baldacci,Fulvia Puccioni,Riccardo Salvadori sarà lo spazio per far crescere i nuovi soci e sviluppare nuove idee.

Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio, siamo già concentrati sull’edizione 2025 di Montopoli Medioevo e durante l’anno ci saranno tante altre iniziative da mettere in campo. Grazie a tutti per la fiducia che mi è stata data".

Fonte: Pro Loco di Montopoli in val d'Arno APS

Notizie correlate