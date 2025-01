Panoramica internazionale a 'Un punto sul mondo': ospite Raffaele Crocco

Torna la rubrica "Un punto sul mondo", in onda su Radio Lady in collaborazione con Gonews.it e con l'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo.

La trasmissione, in programma per il 9 gennaio 2025, ospiterà Raffaele Crocco, ideatore e direttore responsabile dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. Giornalista RAI e collaboratore di Peace Reporter, ha lavorato anche come inviato di guerra.

L'intervista, condotta dal direttore di Gonews.it Giovanni Mennillo, esplorerà i principali scenari di crisi e le questioni internazionali più attuali e delicate. Si parlerà di questioni come la prigionia e la liberazione di Cecilia Sala, dei primi giorni di Trump come neo-presidente degli USA e altro ancora.

"Un punto sul mondo" approfondisce temi di politica e attualità globale, affrontando i punti nevralgici delle dinamiche internazionali. Gli appuntamenti della rubrica andranno in onda ogni due settimane, sempre su Radio Lady.

Notizie correlate