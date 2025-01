Rapina due volte la stessa farmacia in pochi giorni, arrestato 76enne a Pisa

Ha tentato di derubare la stessa farmacia nel giro di due settimane ma alla seconda occasione è finito in manette. Un uomo di 76 anni – originario di Novara ma residente a Livorno – armato di una pistola-giocattolo ha minacciato i farmacisti di un esercizio a Pisa, per farsi consegnare il denaro. Il 76enne, pluripregiudicato, aveva rapinato la stessa farmacia anche lo scorso 27 dicembre ed era fuggito con un bottino di 2.000 euro in contanti.

Ieri sera ha tentato secondo raid era andato, che effettivamente era riuscito: il bandito era entrato nella farmacia con il volto parzialmente travisato da un cappuccio e ha impugnato l'arma giocattolo per minacciare i farmacisti e farsi consegnare i soldi dell'incasso.

Tuttavia, gli agenti di polizia non si sono fatti trovare impreparati: dopo la prima rapina, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine, avevano capito che il malvivente dopo il colpo aveva raggiunto la stazione di Pisa per poi prendere un treno. Così, i poliziotti lo hanno aspettato. La loro intuizione si è rivelata giusta e hanno così fermato il 76enne, che poi è stato condotto in carcere.

