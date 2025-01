Al via i lavori di ripristino delle mura crollate a Volterra, chiuse alcune strade

A partire dal 13 gennaio, Volterra sarà interessata da importanti modifiche alla viabilità a causa dei lavori di ripristino delle mura crollate lo scorso maggio.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, che si concluderanno a fine luglio, il sindaco Giacomo Santi ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura completa di viale Lorenzini nel tratto interessato dalla frana. Saranno inoltre istituiti divieti di sosta in diverse zone limitrofe, tra cui Piazza del Bastione e via Gabriele D'Annunzi. Per facilitare la circolazione, il varco ZTL di Porta a Selci sarà disattivato per consentire il transito ordinario di circonvallazione della città verso Porta Fiorentina.

Si consiglia agli utenti del trasporto pubblico di consultare il sito di Autolinee Toscane per conoscere le modifiche ai percorsi.