Centro Studi 'Bruno Ciari': nominate le delegate del Comune di Montelupo all’interno dell’assemblea

Fondato nel 1980 come strumento tecnico dell’Associazione Intercomunale "Bassa Val d'Elsa" e formalmente costituito nel 1992, il Centro Studi “Bruno Ciari” è un punto di riferimento fondamentale per l'educazione e la formazione. Si occupa di promuovere la sperimentazione didattica e l'aggiornamento degli insegnanti, con l'obiettivo di favorire un'educazione democratica, inclusiva e critica.

Lorenza Innesti, educatrice e pedagogista con oltre quindici anni di esperienza, ha dedicato la sua carriera all'inclusione sociale, all'autismo e all’accoglienza. Laureata in Scienze della Formazione e dell’Educazione, con Magistrale in Scienze Pedagogiche, è attualmente docente e continua a lavorare su progetti innovativi per l’inclusione.