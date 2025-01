Giunta riunita a Ponte a Elsa, Mantellassi: "Aspettative alte"

Nel 2025 riparte il giro della giunta comunale di Empoli guidata dal sindaco Alessio Mantellassi secondo il tour del Piano delle Frazioni e dei Quartieri. Nella giornata di ieri, mercoledì 8 gennaio, è stata la volta di Ponte a Elsa.

Il sindaco e gli assessori si sono riuniti alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa e hanno affrontato i temi legati alle frazioni a ovest di Empoli: Ponte a Elsa e Brusciana. Queste località, durante il giro dell’assessore delegato al Piano Simone Falorni, hanno manifestato varie esigenze: dalla valorizzazione delle aree verdi alla richiesta di manutenzione dei due cimiteri di zona, di creazione di nuove aree a parcheggio fino alla sistemazione del campo di calcio affacciato sull’Elsa. La giunta è chiamata anche al compimento di alcune grandi opere: la pista ciclabile Empoli-Fontanella per il collegamento verso la Valdelsa e l’inaugurazione dell’EcoPark come polo di servizi per la cittadinanza.

LE DICHIARAZIONI - “Le aspettative di Ponte a Elsa e delle località vicine – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – sono molto alte, perché è una delle frazioni più abitate ed è snodo di varie arterie stradali importanti, dalla Tosco Romagnola alla 429 passando all’accesso verso il Terrafino e la Fi-Pi-Li. Abbiamo analizzato tutte le richieste che ci sono pervenute, da quelle più minute di riqualificazione urbana, sino a quelle legate a problemi più complessi. Abbiamo pianificato gli interventi, siamo pronti a raccontare quello che siamo pronti a fare quando faremo l’assemblea aperta ai cittadini”.

"Ponte a Elsa e Brusciana - commenta l'assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri, Simone Falorni - sono tra le zone più popolose del territorio delle frazioni e sulle quali dovremo intervenire soprattutto per una cura costante dell'esistente (parchi, strade, infrastrutture), con particolare attenzione come da richieste dei cittadini, ad aree verdi, ai cimiteri delle due frazioni e a una migliore viabilità delle principali arterie. Tutti interventi che cercheremo di realizzare nel corso di questo mandato".

I TEMI AFFRONTATI

Sul tema dell’ambiente, è stato richiesto di sistemare l’area verde di via Medaglie d’Oro della Resistenza, con dei punti luce e delle panchine. Un provvedimento atteso nell’anno in corso. Altre aree d’interesse sono quelle di via Salvo D’Acquisto, dove è stata già realizzata una diversa e migliore disposizione dei lampioni e per il 2026 è stata pensata la realizzazione di un murales. Già finanziata la sistemazione dei giochini nell’area verde di Brusciana.

Per il settore manutenzioni, particolare attenzione hanno avuto i cimiteri di Ponte a Elsa-Bastia e di Brusciana. Il primo necessita di manutenzioni nella parte più vecchia del plesso, sia nei gradini che negli infissi e nei servizi igienici ed è in programma nel 2027. Mentre nel 2025 potrebbero essere sistemate determinate opere ordinarie necessarie per il cimitero di Brusciana. Sulla via Senese Romana viene proposta una riqualificazione nel tratto ‘moncone’ della 429 non più trafficato, oltre a un camminamento in sicurezza per collegarsi con Brusciana.

Capitolo infrastrutture. Viene chiesto di mettere in sicurezza il tratto di via Livornese – ss67 nel centro abitato, riorganizzando asfalto e drenaggio acque. Si valuta il senso unico in via Bastia Santa Fiora e per via della Bastia l’amministrazione sta valutando la sistemazione e l’asfaltatura.

Tema urbanistica: da valutarsi l’acquisto del parcheggio dietro la pasticceria Bonaccorsi, con l’ipotesi di creare un parcheggio pubblico a servizio di residenti e commercianti. Questo punto è previsto dal 2026 per l’acquisto. Infine lo sport, il polo di calcio di fronte all’Elsa necessita della sistemazione di un nuovo terreno.

GRANDI OPERE – Per Brusciana e Ponte a Elsa la pista ciclabile della Valdelsa che collega le frazioni al centro di Empoli è ritenuta essenziale per spingere la mobilità sostenibile anche nelle frazioni.

Per Brusciana la proposta inserita già nel programma di mandato propone di rendere urbano il tratto chiuso della 429 all’interno della frazione, con una nuova sosta, panchine e area relax.

Sarà programmata per il 2025. Infine l’EcoPark, di prossima apertura a livello completo a cavallo tra il 2025 e il 2026 per occuparlo con ambulatori, Urp di prossimità, servizio prestito bibliotecario e spazio giovani.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa