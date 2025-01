Il Comune di Signa spalanca le porte ai giovani e assume cinque nuovi dipendenti. Al via anche il servizio civile per un giovane di San Mauro a Signa Il sindaco Fossi: «Benvenuti a Signa! Al lavoro, tutti insieme, per rendere la città più moderna, efficiente e bella»

Il Comune di Signa spalanca le porte ai giovani e assume cinque nuovi dipendenti, tra i quali anche un ragazzo pisano di 21 anni che ha subito tagliato il record di dipendente comunale più giovane nella città della Paglia. Prima dello scoccare del nuovo anno ha poi avviato il periodo di servizio civile, all’interno dell’Ente, anche un giovane di San Mauro a Signa.

Come già annunciato nei mesi scorsi, dunque, continua a crescere la dotazione organica del Comune di Signa.

Nei giorni scorsi si è svolto in sala Giunta il breve saluto ai nuovi dipendenti entrati in Municipio poco prima della conclusione del 2024. Il sindaco Giampiero Fossi e Valentina Fantozzi, responsabile del settore 1, hanno dato il benvenuto a Lorenzo, Simone, Marco, Viviana e Diletta e hanno poi accolto, Niccolò, che ha avviato il percorso del servizio civile.

Residenti nei diversi Comuni della Piana Fiorentina, tranne il più giovane Lorenzo che ogni giorno arriva da Pisa, i nuovi assunti hanno tra i 21 e i

40 anni e sono tutti alla prima esperienza all’interno della Pubblica Amministrazione.

Tra chi ha operato come giardiniere, ha svolto un lungo periodo in Giappone o è stato dipendente in aziende del settore privato, hanno tutti vinto il posto tramite i diversi concorsi banditi dall’Ente iniziando ad operare (Simone e Lorenzo) con gli operai comunali, (Marco) ai servizi finanziari, (Diletta e Viviana) alla pubblica istruzione e sociale. Tutti sono stati assunti a tempo indeterminato.

«La nostra Amministrazione – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – intende potenziare tutti quei settori cruciali al servizi del cittadino andando così a consolidare, sempre di più, la struttura comunale del futuro.

L’obiettivo, infatti, è quello di dare continuità alla programmazione del fabbisogno del personale, nei limiti delle nostre possibilità, per far sì che tutti i settori riescano ad andare incontro nel migliore dei modi ai bisogni dei nostri cittadini rendendo la macchina amministrativa sempre più moderna ed efficiente. Per questo siamo davvero soddisfatti del nuovo ingresso di questi cinque nuovi dipendenti e del giovane che ha avviato il periodo di Servizio Civile. Ogni dipendente rappresenta una componente importante per il futuro non solo del nostro Ente ma più in generale di Signa e della nostra comunità: ciascuno, nel proprio ruolo, coopererà per rendere la città più moderna, efficiente e bella, offrendo un contributo prezioso allo sviluppo della nostra città».

Ma non finisce qui: nuove assunzioni sono previste anche nel 2025. Si terranno, infatti, tra fine mese e l’inizio di febbraio le prove scritte per l’assunzione del nuovo istruttore informatico e per il posto vacante di geometra. Ma sono previsti poi nuovi ingressi nella Polizia Municipale e tra i funzionari amministrativi.

Sì – ha concluso il primo cittadino - continueremo a lavorare alacremente e, grazie al grande impegno dell'ufficio del personale, anche nel 2025, continueremo ad implementare la macchina comunale con nuove risorse e nuovo personale con il preciso intento di mettere tutti gli uffici nelle condizioni di lavorare al meglio»

Fonte: Comune di Signa - Ufficio stampa

Notizie correlate