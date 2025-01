Si indebita per migliaia di euro per curare la figlia, il Tribunale di Firenze la 'salva'

Il Tribunale di Firenze ha concesso i benefici della cosiddetta 'Legge salva-suicidi' a una madre single gravemente indebitata, ritenendola idonea alla tutela. La donna si era indebitata anche per curare la figlia malata. La normativa è rivolta a persone sovraindebitate e prevede il supporto e il monitoraggio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per per tutte le verifiche richieste, prima, durante e dopo le decisioni della magistratura. La notizia è riportata dal Corriere Fiorentino.

La donna, che vive a Firenze e percepisce uno stipendio di 2.200 euro al mese, si è trovata in difficoltà economiche a partire dal 2013, anno in cui è venuto a mancare il padre, figura fondamentale per il supporto economico e pratico alla figlia affetta da problemi di salute che richiedono cure continue. Tra spese elevate per l’affitto e la necessità di una babysitter, la situazione è peggiorata nel 2015 quando, a seguito di un incidente domestico, è stata costretta a sottoporsi a un intervento al ginocchio e a costose sedute di fisioterapia.

Ma il colpo decisivo è arrivato nel 2020 con la pandemia: la boutique dove lavora entra in difficoltà, e lei finisce in cassa integrazione. Per far fronte alle necessità, decide di chiedere prestiti sempre più ingenti, fino ad accumulare debiti per 110.000 euro tra banche, enti pubblici e altri creditori. La situazione si aggrava ulteriormente con il pignoramento di un quinto dello stipendio e un fermo amministrativo sulla sua auto, che la priva anche della mobilità.

Disperata e senza via d'uscita, un amico le suggerisce di rivolgersi a un legale per richiedere l'accesso alla legge sul sovraindebitamento. L'avvocato presenta immediatamente il caso al Tribunale di Firenze che riconosce i problemi economici. I giudici le azzerano i debiti, revocano il fermo dell’auto e il pignoramento dello stipendio, e stabilito che dovrà pagare solo 200 euro al mese per 8 anni, per un totale di 20.000 euro, senza interessi.

