Ladri al Palazzetto di Castelfiorentino: rubano chiavi, documenti e soldi che spendono alle macchinette. Non è la prima volta

Ladri al palazzetto di Castelfiorentino durante gli allenamenti della società di basket ABC Castelfiorentino. Ignoti sarebbero entrati negli spogliatoi intorno alle ore 20 poco prima dell'allenamento della squadra rubando tutto quel che potevano, compreso chiavi di casa e del palazzetto, hanno speso una centinaia di euro ai distributori automatici per comprare sigarette e altro. Hanno portato via persino i documenti trovati, per poi abbandonarli nelle vicinanze. Da quanto appreso una persona si aggirava anche con fare sospetto intorno al Pala Gilardetti di via XXV aprile, la palestra 'succursale' del Palazzetto dove si allenano alcune delle squadre della società, ma le ragazze che si stavano allenando lo avrebbero cacciato via.

Non è la prima volta che accade, anzi i furti nella struttura durante gli allenamenti o più spesso di notte sarebbero molti negli ultimi mesi. Durante le festività natalizie, il 25 dicembre e i giorni successivi, ci sarebbero stati ad esempio vari tentativi di effrazione all'interno della struttura. Solitamente viene portato via di tutto, dalle chiavi ai documenti e persino calzini, pantaloncini, felpe della società e scarpe; in alcuni casi hanno danneggiato il bar della struttura portando via anche bevande e snack.

Notizie correlate