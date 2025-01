L'omaggio dei consiglieri di Fratelli d'Italia ai Carabinieri a Capraia e Limite

Nella mattinata del 9 gennaio i consiglieri di Fratelli d’Italia, Emanuel Di Mauro e Manuel Razzuoli, si sono recati presso la locale Stazione Carabinieri del Comune di Capraia e Limite, al fine di rendere omaggio e ringraziare i militari colà in servizio, esprimendo la loro vicinanza all’Arma, attuale alle prese con due casi di cronaca di rilevanza nazionale.

“L’incontro, - riferisce il Capogruppo Di Mauro -, ha avuto una duplice utilità, in quanto non solo si è potuto discorrere di quanto concerne il nostro comune, ma soprattutto per testimoniare inconfutabile vicinanza che Fratelli d’Italia attribuisce a chi, come i nostri Carabinieri, dedicano la loro vita al servizio della Nazione e dei suoi abitanti. Il saluto “simbolico” al Comandante, che ringraziamo per la gentilezza mostrata, ha come obbiettivo quello di mostrare l’indiscussa fiducia a tutti i corpi di Polizia dello Stato, costantemente messi alla prova da un mondo che chiede sempre più maggior impegno ed attenzioni.” Razzuoli rammenta che “Soprattutto dopo gli ultimi episodi avvenuti in ambito nazionale, è doveroso ribadire la nostra totale vicinanza e solidarietà a tutti gli agenti, che ogni giorno presidiano il territorio rischiando la loro vita a difesa della nostra. Ci troviamo spesso, oggi giorno, in situazioni dove la nostra quotidianità viene destabilizzata da azioni di soggetti che poco hanno a che vedere con la civiltà ed il buon quieto vivere.”

I due consiglieri esternano la necessità di creare un’alternativa alla “normale lettura” delle regole d’ingaggio delle forze dell'ordine, le quali si trovano sempre più spesso a valutare tra intervenire o meno, a seconda delle possibili ripercussioni giudiziarie.

“Ovviamente, – riferiscono i due consiglieri di minoranza in quota FDI –, si chiarisce che in caso di eccesso reale e voluto ed abuso, il pubblico ufficiale debba essere sanzionato secondo le normative vigenti, ma con ciò chiediamo che l’intera politica faccia un’accurata riflessione, soprattutto in merito al caso mediatico che ha colpito il Maresciallo Masini nel Riminese, a cui va la nostra piena solidarietà”.

Nel ringraziare ancora una volta i Carabinieri di Capraia e Limite, impegnati anche in servizi a supporto dell’Empolese, i due consiglieri ribadiscono la necessità di incrementare l’organico della Polizia Locale, nonché la riorganizzazione dell’organico (come da programma elettorale a supporto di Di Mauro Sindaco) e la ricostituzione del comando locale con “un agente ogni 1000 abitanti”, essenziale per il controllo del territorio.

Fonte: FdI - Ufficio Stampa