Omicidio in cartiera, il gip interroga il 50enne sospettato

Il 13 gennaio il gip di Lucca interrogherà il 50enne albanese fermato per l'omicidio di Artan Kajan, 52 anni, anche lui albanese, trovato morto il 9 gennaio in un deposito della cartiera Smurfit a Lunata, Capannori. L'indagato si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ammettendo in modo confuso di aver sparato e gettato l'arma, ma senza costituirsi formalmente.

Inizialmente si era ipotizzato un incidente sul lavoro o una caduta per malore, ma il medico legale, dopo un primo esame esterno del corpo, non ha escluso l'ipotesi di aggressione. L'autopsia fornirà chiarimenti definitivi. Gli investigatori stanno approfondendo il possibile movente, che potrebbe essere legato a vecchie tensioni tra i due per motivi di gelosia.

Notizie correlate