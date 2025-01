Omicidio Maati Moubakir, tre giovani arrestati. Si contestano "futili motivi e crudeltà"

Nel pomeriggio di oggi a Campi Bisenzio, i carabinieri hanno arrestato tre giovani, tra i 18 e i 22 anni, tutti residenti in città, accusati dell’omicidio del 17enne Maati Moubakir. I tre sono stati portati in caserma dai carabinieri dove è stata loro notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi sono stati trasferiti nel carcere di Sollicciano. Da quanto fin qui ricostruito l'omicidio, avvenuto il 29 dicembre 2024, sarebbe scaturito da una lite per futili motivi.

Secondo le indagini, i tre avrebbero inseguito la vittima armati di coltelli e oggetti contundenti, colpendolo più volte anche dopo che il ragazzo, gravemente ferito, aveva tentato di rifugiarsi su un autobus, da cui fu violentemente fatto scendere e nuovamente aggredito mortalmente.

Agli indagati è contestato l'omicidio volontario aggravato da motivi futili e crudeltà. Le indagini continuano per identificare eventuali complici e ieri è stata fissata l'autopsia sul corpo del giovane. Per tutti vige il principio di presunzione di innocenza e la loro eventuale colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza definitiva di condanna.

