Giovane ucciso a Campi Bisenzio, fissata l'autopsia

Questa settimana, venerdì 10 gennaio, sarà eseguita all'istituto di medicina legale di Firenze l'autopsia su Maati Moubakir, il 17enne accoltellato nella notte del 29 dicembre in strada a Campi Bisenzio, e trovato senza vita in via de' Tintori.

In quella stessa via il 5 gennaio si è tenuta la cerimonia in ricordo alla presenza del sindaco e della famiglia del giovane, cresciuto a Certaldo. Al momento restano indagati i due ventenni, accusati di concorso in omicidio volontario.

