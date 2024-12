Giovane ucciso a Campi, indagini in corso: si vagliano le telecamere

C'è ancora sgomento per la morte di Maati Moubakir, 17enne di Certaldo accoltellato a Campi Bisenzio. Sono ancora in corso le indagini e i carabinieri stanno raccogliendo le immagini delle diverse telecamere dell'area.

Sembra che alla base di tutto ci sia stato un litigio con dei giovani vicino alla discoteca Glass Globe di Campi, dove il 17enne si era recato in treno. Era la prima volta che andava in quel luogo, distante una quarantina di chilometri da casa.

Il litigio sarebbe scoppiato fuori dal locale e proseguito per qualche metro. In via de Tintori Maati Moubakir doveva prendere il bus per andare a Santa Maria Novella, ma è stato accoltellato prima: a trovarlo alcuni giovani che avrebbero chiamato l'ambulanza, a soccorrerlo anche due lavoratori del vicino centro commerciale.

Si cerca di capire se il giovane - descritto come tranquillo e riservato - avesse attriti con altre persone, potrebbero esser stati alle radici della lite. Ci si chiede anche perché fosse solo in quel momento, senza gli amici, e pure in questo caso bisogna far luce. Dalle parole o dalle testimonianze degli amici della vittima potrebbe nascere una pista.

