Scontro tra auto e moto sulla provinciale a Gavena, soccorso giovane centauro

Incidente tra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, nella zona di Gavena nel Comune di Cerreto Guidi lungo la Strada provinciale 11 via Pisana, che da Bassa porta a Fucecchio. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sarebbero scontrati. A riportare le conseguenze più gravi il conducente della due ruote, un giovane di 18 anni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, con un'automedica e un'ambulanza e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per i rilievi, ancora in corso. Da quanto si apprende il giovane centauro è stato trasportato in codice rosso per politrauma all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove si trova ricoverato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

