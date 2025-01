Sindaco e assessori volontari per il Pedibus, l’appello del Comune: “Cerchiamo giovani e adulti accompagnatori"

Anche sotto l’ombrello, mano nella mano, si cammina in fila indiana, a passo di bambina e bambino, lungo il serpentone dell’amicizia che ogni giorno prende vita all’uscita di scuola per accompagnare gli studenti e le studentesse a casa o alle fermate dei percorsi stabiliti nei centri abitati di San Casciano e Mercatale. Attivo da alcuni anni, il Pedibus, promosso dal Comune, è un servizio che funziona e piace alle famiglie che si possono avvalere di questo mezzo di trasporto umano, sostenibile e sicuro, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari e delle volontarie dell’associazione Auser di San Casciano.

L’autobus millepiedi si muove come una carovana ecologica, costituita da bambini e adulti che indossano un gilet rifrangente, e ad ogni fermata fa ‘scendere’ i passeggeri lungo il tragitto fino a raggiungere il capolinea, secondo l’orario prefissato. Durante il percorso gli studenti possono stringere amicizia, chiacchierare, ricevere informazioni utili sulla sicurezza stradale e in generale acquisire autonomia. “Un modo diverso attivo, dinamico e coinvolgente per concludere la giornata scolastica e tornare a casa – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – il pedibus si mette in viaggio con il sole e la pioggia, negli anni si è guadagnato un alto gradimento sia da parte dei piccoli passeggeri che si allenano a diventare grandi e a responsabilizzarsi, sia dalle famiglie che ne traggono un vantaggio negli spostamenti. Il progetto promuove anche un’importante azione ambientale poiché mette in campo una mobilità alternativa e sostenibile che va a beneficio di tutta la comunità”. Al momento il Comune ha attivato il Pedibus per gli allievi e le allieve in uscita dalle scuole primarie di San Casciano e Mercatale.

Il servizio, reso possibile dai volontari e dalle volontarie dell’Auser, presieduto da Giampaolo Ciuffi, necessita di ulteriori forze che dedichino il loro tempo, anche solo qualche ora giornaliera, alla realizzazione dell’attività. Anche il sindaco Ciappi e gli assessori Sara Albiani e Duccio Becattini nei giorni scorsi hanno effettuato un turno di accompagnamento. “Il Pedibus si regge sulla disponibilità dei volontari che svolgono un ruolo chiave nella promozione e nell’attuazione del servizio – rimarca l’assessore alle Politiche educative Duccio Becattini – il loro impegno ci permette di garantire una maggiore flessibilità nell’accompagnamento e rispondere in maniera più puntuale alle esigenze delle famiglie”. “Stiamo cercando volontari, giovani e adulti, per l’accompagnamento del Pedibus – conclude l’assessore - rivolgo un appello alle cittadine e ai cittadini che possano sostenere questo importante progetto, sempre più richiesto ed apprezzato dalle famiglie, ed estenderlo anche nelle altre frazioni del nostro territorio”.

Per informazioni si prega di contattare: Ufficio Servizi educativi del Comune tel. 055 8256 269-271, scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

