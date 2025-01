Spray al peperoncino sul bus, bambino finisce in ospedale

Attimi di paura su un bus di servizio navetta a Pontedera alle 19 di mercoledì 8 gennaio. Alcuni ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino a bordo del mezzo, dove era presente un bambino con la madre. Il piccolo, asmatico, si è sentito male e ha accusato problemi di respirazione. Sono stati chiamati i soccorsi e il bambino è stato portato in ospedale e ora sta meglio. Decisivo il sangue freddo dell'autista che ha contattato subito il 118.

Presenti anche gli agenti della polizia locale che stanno cercando di individuare l'autore o gli autori del gesto. Non si esclude che possa esser stata una baby gang che da tempo compie atti simili in città.

Il bus in questione fa la spola tra piazza del Mercato e centro di Pontedera, per l'esattezza piazza Gronchi. Il Consorzio Toscano Mobilità è subconcessionario di Autolinee Toscane ed effettua questo servizio da aprile 2024 in modalità esclusivamente gratuita per sostenere i soggetti più vulnerabili.

Sulla questione è intervenuto Riccardo Bolelli, presidente nazionale, regionale e provinciale NCC Bus CNA Pisa e Presidente del Consorzio Toscano: “Episodi del genere, peraltro reiterati nel tempo, non devono più accadere. Chiediamo maggiori controlli delle forze preposte non solo per i passeggeri degli autobus ma anche per autisti e conducenti che, ogni giorno, devono fare i conti con una situazione ormai fuori controllo”.

“Come CTM abbiamo immediatamente fatto un esposto e chiesto un incontro in presenza al Comune di Pontedera, alla Polizia Locale del Corpo Unico della Valdera e ad Autolinee Toscane – conclude Bolelli – per sollecitare controlli puntuali a tutela della sicurezza di lavoratori e utenti affinché episodi del genere non si ripetano mai più”.

