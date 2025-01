Un nuovo servizio informativo e interattivo per il sito dell’Aou Senese basato sull’intelligenza artificiale

Attivo un nuovo servizio informativo e interattivo per il sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, basato sull’intelligenza artificiale. Da oggi è operativo l’avatar “Ofelia”, con volto e voce di Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. L’importante novità è stata presentata nel corso di un incontro pubblico a cui hanno partecipato Miss Italia 2024 insieme alla Direzione Aziendale. Le potenzialità del nuovo servizio sono state illustrate dall’ingegner Gianpaolo Ghisalberti, responsabile ufficio innovazione in ambito ICT e TLC, con il contributo di Dafne Rossi, coordinatrice del Comitato di Partecipazione Aziendale, e con la fondamentale collaborazione dell’azienda che ha sviluppato il servizio, rappresentata dal suo amministratore delegato Ernesto Di Iorio. Il supporto tecnico al progetto è stato fornito da Estar.

L’Avatar sarà inoltre supportato da altri tre assistenti virtuali: Guido e Camilla (con nome, volto e fonemi concessi rispettivamente dai professionisti dell’Aou Senese Guido Fruscoloni e Camilla Nerli) e il robot AOUSIA (Aous e IA, Intelligenza Artificiale). Sono state clonate sembianze, movenze e voci proprio per avere delle copie speculari agli originali che possano abbattere le barriere uomo-macchina, evitando quindi l’utilizzo di una classica voce robotica. L'obiettivo è quello di umanizzare la conversazione tra uomo-macchina, quindi tra istituzioni e pazienti/cittadini e la conversazione è la modalità più naturale: nessuna competenza digitale, nessun manuale d'istruzione ma la capacità di parlare e, da parte della macchina, di ascoltare e dare risposte adeguate.

«L’intelligenza artificiale – ha commentato Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute – è un valido strumento per guidare le persone verso i canali più adeguati, con una modalità semplice, immediata e accessibile a tutti. La funzione dell'avatar è infatti quella di orientare gli utenti nei servizi offerti dall’Azienda e presenti sul sito web. Un’esperienza che abbiamo visto funzionare anche per i servizi regionali. È un modo innovativo e assolutamente al passo con i tempi per migliorare l’accoglienza degli utenti e abbattere le barriere per le persone che hanno meno familiarità con il mondo digitale».

«Sono onorata e felice di aver indossato una veste del tutto nuova: quella di Ofelia l’Avatar interattivo e informativo basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per il sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese – ha commentato Ofelia Passaponti -. È un immenso piacere per me poter prestare il volto e la voce a un progetto così innovativo e importante, che unisce tecnologia, umanità e cura per il cittadino. Ringrazio l’Aou Senese per avermi coinvolta in questa iniziativa e per avermi dato la possibilità di fare qualcosa di estremamente utile. Il mio compito come avatar – ha aggiunto - sarà quello di accompagnarvi nel mondo dei servizi sanitari, rendendo più semplice e accessibile la fruizione delle informazioni. Risponderò alle vostre domande, vi guiderò nei percorsi di assistenza e vi supporterò nell’orientamento all’interno dell’offerta ospedaliera, 24 ore su 24 – ha concluso Miss Italia 2024 -. Non vedo l’ora di essere al servizio della comunità».

«Ringrazio Miss Italia 2024 per la sensibilità dimostrata – spiega Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – e per aver offerto gratuitamente il suo volto e la sua voce per l’accoglienza virtuale sul nostro sito web, dove anche un sorriso virtuale può contribuire a migliorare l’approccio tra ospedale e utenza. Ringrazio, inoltre, i professionisti che ci hanno supportato nel progetto e anche i due professionisti dell’Aou Senese che hanno offerto volto e voce per gli avatar di supporto, Guido e Camilla. Per noi l’accoglienza è sempre più importante e per questo vogliamo potenziare anche le funzionalità digitali e interattive».

Gli assistenti virtuali saranno in grado di rispondere alle richieste degli utenti e, quindi, fornire informazioni sui servizi dell’ospedale Santa Maria alle Scotte: contatti e ubicazione dei dipartimenti e dei reparti, procedure e modalità di effettuazioni di prestazioni e ritiro referti, informazioni di carattere generale dell’azienda. Il processo di comunicazione creato prevede la risposta diretta oppure la navigazione automatica delle pagine del sito web www.ao-siena.toscana.it in modo che l’utente possa approfondire determinate informazioni. Non sono previsti pareri di tipo medico o consigli di tale tipologia e non verranno raccolti dati personali degli utenti che interagiscono con gli avatar. Sono stati inoltre sviluppati dei web server che permettono di fornire dati in tempo reale, in contemporanea quindi alla richiesta effettuata dall’utente. Le richieste che prevedono questo tipo di servizio fanno riferimento ai seguenti ambiti: numero di pazienti presenti al pronto soccorso; news dell’azienda; pubblicazioni di articoli sulle attività di ricerca; disponibilità dei posti auto nei parcheggi in prossimità dell’ospedale.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa