Basket Empoli donne, Use Rosa supera Benevento

Si dovesse fare una pagella sarebbe un 6, la sufficienza striminzita che basta per portare a casa la vittoria ma che non fa fare salti di gioia. Ma, dopo il rovescio sardo di inizio settimana, il 74-67 con cui l’Use Rosa Scotti lascia a quota zero la giovanissima Benevento è quello che ci voleva per iniziare un girone di ritorno che, nelle prossime due partite a San Giovanni e in casa con Costa Masnaga, imporrà ben altra faccia.

Le biancorosse brillano nella prima frazione con 25 punti a referto, ma su questo si pavoneggiano un po’ e, soprattutto, quel che di buono si vede in attacco nasconde i 17 punti subiti, troppi. In difesa, infatti, sia nella prima frazione che dopo non è certo la solita Scotti ed è un tasto si cui coach Alessio Cioni non fa mistero di non essere troppo contento, giusto per usare un eufemismo. Punto che finisce nella sezione cose su cui lavorare perché, senza questo, pensare di ripetere l’ottimo girone di andata è utopia. Ed è una cosa che la squadra ha ben chiara in mente.

Sotto le plance non c’è davvero partita e così, sin dalle prime battute, la solita Vente inizia a trasformare in punti le palle che riceve nel suo regno del pitturato (chiuderà con la per lei quasi abituale doppia/doppia, 15 punti e 10 rimbalzi). Colognesi le va dietro e si arriva in un amen sul 16-8. Quando Ruffini trova la prima tripla della serata (19-8) si ha la sensazione di poter non solo trascorrere un’altra oretta tranquilla giocando a basket ma anche di divertire chi è in tribuna. Così proprio non è perché, dopo il 25-17 della prima frazione, inizia qualche sbadiglio. E’ vero che trovare il ritmo in partite del genere non è facile, ma l’Use Rosa fa davvero poco per andare oltre il compitino.

Finalmente Colognesi torna a segnare dall’arco (37-28), ma all’intervallo siamo su un 39-32 che non esalta. Dal punto di vista dello spettacolo le cose non migliorano più di tanto alla ripresa, con la Scotti che controlla sempre senza particolari problemi ma fa fare anche un’ottima figura alle giovanissime ragazze campane che non si arrendono mai. Per farla breve, la cosa che si aspetta con più ansia è la sirena finale anche se c’è il tempo di battere le mani per un bel recupero di Casini che Antonini appoggia a canestro e per l’ingresso in campo della giovane L’Ala che, con un briciolo di coraggio in più, avrebbe avuto anche la possibilità di segnare un canestro. Al 40’ il tabellone dice 74-67: due punti, sei in pagella con la consapevolezza che questa Use Rosa può fare di più, molto di più.

74-67

USE ROSA SCOTTI

Leghissa 2, Fiaschi ne, Colognesi 12, Ruffini 11, L’Ala, Ianezic 13, Castellani 7, Ndiaye 6, Chelini, Casini 3, Antonini 5, Vente 15. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO

Lombardi 9, Landi 5, Franceschini 1, Chiapperino 3, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli ne, Toffolo 18, Chiovato 8, Castagna 2, Gkompetzisvili 21. All. Musco

Arbitri: Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

