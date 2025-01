Federazione Italiana Nuoto, Roberto Bresci confermato presidente regionale

Con il 95% di preferenze Roberto Bresci si conferma Presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Nuoto (prima elezione 27 settembre 2020).

Giunto al quarto mandato consecutivo, il dottore in Economia e Commercio già docente della scuola regionale dello sport del CONI Toscano, resta al comando del comitato Toscano dopo un quadriennio segnato da successi racchiusi in un 2024 di grandi risultati in acqua e fuori, a cominciare dall’inaugurazione del Centro Federale di Alta Specializzazione delle Discipline Acquatiche di Livorno piscina Camalich – Neri e la partecipazione Olimpica di ben undici atleti (sette nuotatori tesserati presso il comitato Toscano e quattro pallanuotisti toscani), oltre ai cinque tecnici federali e i sei nuotatori “domiciliati” presso altri comitati, ma allenati da tecnici toscani.

Per Bresci un plebiscito in odor d’impresa (1247 voti su 1311 votanti, 64 schede bianche) decretato alle urne dalle 57 società aventi diritto, sulle 72 affiliate che oltre all’elezione del Presidente Bresci vede il rinnovo del consiglio direttivo con l’ingresso di cinque nuovi dirigenti: Leonardo Ceccarelli 882 voti; Luca Boldrini 707; Valentina Bardi 700; Federico Cambi e Lisa Gassani 658; altrettante le riconferme, dal vice presidente Franco Bonciani 854 a Gianluca Valeri 700, Alessandro Bartolozzi 630, Andrea Nesti 623 e Luciano Cacciatore 525.

Più semplice del previsto l’elezione dei tre atleti in corsa per i tre seggi assegnati al veterano Lucio Cianciosi, accompagnato dai due nuovi eletti Samuele Pampana e Diego Taddei. Stesso discorso per il tecnico, Fabrizio Verniani unico candidato in lista come il collegio dei revisori dei conti composto da Alberto Lamanna, confermato Presidente, insieme a Lorenzo Croci, Membro Effettivo. Alessandro Colzi, Membro Suppllente prende il posto dell' uscente Orsimari.

Al nuovo consiglio direttivo che guiderà il comitato per il prossimo quadriennio olimpico in direzione Los Angeles 2028, la responsabilità di confermare i grandi risultati sportivi, individuali e di squadra a livello di nuoto, salvamento e nuoto artistico che in questo ultimo anno hanno visto la Toscana protagonista a livello italiano, europeo e mondiale senior e giovanile.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate