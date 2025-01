Libri rubati e BookCrossing non rispettato, la libreria NessunDove: "Siamo stanchi"

Libri esposti all'esterno rubati, regole del "bookcrossing" non rispettate. Succede in piazza Farinata degli Uberti, alla libreria NessunDove, che affida ai social l'amaro racconto di quanto avvenuto negli ultimi giorni. A partire dall'iniziativa che prevede lo scambio di libri, inaugurata nel novembre scorso all'esterno della libreria, con degli scaffali in legno contenenti volumi da poter prendere lasciandone altri. "Dopo poco più di un mese siamo costretti a togliere il BookCrossing: un'iniziativa che ci era sembrata un arricchimento culturale totalmente senza scopo di lucro" si legge nel post della NessunDove. "Questo perché a Empoli c'è una chiara difficoltà nel capire che "prendi un libro, lascia un libro" non è un invito a seguire solo una delle due azioni (casualmente sempre e solo la prima)".

In più, viene aggiunto, "cerchiamo di curare la libreria nei minimi dettagli anche con un allestimento esterno che richiami l'attenzione in una piazza che non ci favorisce il passaggio: è esasperante non sentirsi liberi di poterlo fare perché anche i libri che fanno parte della nostra vetrina esterna vengono rubati! Ci stiamo arrovellando per trovare una soluzione che sembra non esserci. Ci perdonerete lo sfogo - si conclude il post - siamo solo molto stanchi".

