Presentazione del libro di Graziano Bellini a Fucecchio

Domani, domenica 12 gennaio, alle ore 16,30 in Limonaia a Fucecchio si terrà la presentazione del libro di Graziano Bellini “Brevi Racconti Erranti”.

Graziano Bellini della Querce di Fucecchio, oltre ad avere da sempre la passione per la scrittura, è conosciuto soprattutto per il suo impegno nel tenere viva la Memoria Storica per la quale da molti anni organizza eventi e celebrazioni nel nostro territorio a favore prevalentemente delle giovani generazioni.

“In questo libro si parla di Memoria?”

R.: “No, gli argomenti di questi racconti sono fra i più disparati ed anche per questo motivo nel titolo compare l’aggettivo “erranti”, proprio perché si spazia in più direzioni senza un percorso univoco”

D.: “Perché un libro di racconti adesso?”

R.: “Perché dopo un libro che parlava del passaggio del Fronte durante la Seconda Guerra Mondiale ed uno di poesie ho pensato che fosse giunto il momento di dare spazio agli innumerevoli racconti che avevo nel cassetto, i quali mi sembrava chiedessero di voler prendere un po' d’aria per incontrare qualcuno sulle strade dello spazio e del tempo”.

La presentazione, che ha avuto il Patrocinio del Comune di Fucecchio, avrà come moderatore l’assessore alla Cultura Alberto Cafaro.

Notizie correlate