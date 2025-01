Abc Solettificio Manetti cade 59-77 per Quarrata, quinto ko consecutivo

Se sette giorni fa al PalaEstra di Siena qualche scintilla aveva fatto intravedere uno spiraglio di reazione, questa sera l’Abc Solettificio Manetti è piombata di nuovo nella cupezza che ha contraddistinto le ultime uscite gialloblu. Il Dany Basket Quarrata ha preso il largo nel secondo quarto, per poi restare saldamente in controllo al rientro dagli spogliatoi e chiudere i giochi sul 59-77. Un finale frutto di percentuali e scelte offensive sicuramente rivedibili che, unite ad una difesa incapace di contrastare la fisicità ospite, hanno fatto emergere una gara a senso unico.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Azzano, Falaschi, Nnabuife

Quarrata: Molteni, Antonini, Tiberti, Angelucci, Regoli

L’ex di turno Francesco Falaschi apre le danze castellane, con il botta e risposta che disegna gli scambi iniziali. Quarrata, però, fa valere la propria fisicità dando il via al primo allungo siglato da Regoli, che su rimbalzo offensivo infila il +8 su cui coach Manetti ferma il gioco (8-16). Gutierrez e Falaschi dalla lunetta tengono i gialloblu a contatto, ma la tripla di Antonini vale il 10-19. Due giocate di Gutierrez e il 2/2 di Lazzeri dalla lunetta provano ad accorciare (16-21), ma Artioli, lasciato solo in mezzo all’area, chiude la frazione sul 16-23.

Si riparte con Balducci e Angelucci, che in un amen conducono i biancoblu sulla doppia cifra di vantaggio. Mentre l’Abc fatica, tanto a contenere gli attacchi mobilieri quanto a trovare soluzioni efficaci in fase offensiva, Quarrata suggella un parziale di 0-9 e scrive 16-32 sul tabellone. Nel tiro a bersaglio gialloblu, una timida reazione arriva con quattro punti in rapida successione di Ciano, che però non bastano a girare l’inerzia. Così, mentre sponda Abc piove sul bagnato, Quarrata è in saldo controllo e scappa via, scavando il solco e toccando il 24-46 all’intervallo.

Dopo il guizzo iniziale, la situazione non cambia al rientro dagli spogliatoi. Frenare l’avanzata biancoblu resta un’enigma per l’Abc, che dal canto suo si affida a soluzioni per lo più estemporanee e a qualche giocata personale di Gutierrez che però non bastano a sorprendere gli ospiti (28-54 metà frazione). Ticciati si iscrive a referto con la tripla del 40-58, ma a fil di sirena Bortnikovs risponde puntuale per il 42-63 al terzo riposo.

Mentre l’Abc prova ad alzare l’intensità difensiva, il mini break aperto e chiuso da Falaschi permette ai gialloblu di tornare a -15 dopo due giri di cronometro (48-63). Angelucci, però, rompe immediatamente gli indugi biancoblu dall’arco dei tre punti, seguito da Antonini che al 35′ ristabilisce il +20 per il Dany Basket. Una forbice che resta più o meno invariata fino alla sirena, su cui risuona la quinta sconfitta consecutiva di questa Abc.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DANY BASKET QUARRATA 59-77

Abc Solettificio Manetti: Ciano 12, Rosi, Lazzeri 4, Ticciati 3, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani, Falaschi 15, Azzano 1, Nnabuife, Cantini 2, Gutierrez 22. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 18/36 (50%) da due, 2/20 (10%) da tre, 17/21 (81%) ai liberi, 33 rimbalzi (7 off, 26 dif), 3 assist.

Dany Basket Quarrata: Angelucci 13, Artioli 6, Nyuol, Balducci 9, Molteni 12, Bortnikovs 3, Regoli 14, Pieralli, Antonini 14, Babovic, Tiberti 6. All. Tonfoni. Ass. Matteoni, Livi.

Stats totali: 16/30 (53%) da due, 10/30 (33%) da tre, 15/23 (65%) ai liberi, 37 rimbalzi (10 off, 27 dif), 11 assist.

Parziali: 16-23, 24-46 (8-23), 42-63 (18-17), 59-77 (17-14)

Arbitri: Sposito di Livorno, Franceri di Savona.

