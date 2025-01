Omicidio Maati Moubakir, a Certaldo l'ultimo saluto

Si terrà nella mattina di mercoledì 15 gennaio l'ultimo saluto a Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio. A riportare la notizia è oggi Il Tirreno. Proseguono le indagini per ricostruire l'aggressione subita dal giovanissimo, trovato senza vita in strada nella notte di due settimane fa, che al momento hanno portato all'arresto di tre giovani tra i 18 e i 22 anni accusati di "omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà".

Nella giornata di ieri la salma è tornata a disposizione della famiglia e domani arriverà a Certaldo, dove sarà esposta nella cappella del cimitero della Misericordia a partire da martedì. Nel borgo in Valdelsa, dove il giovane è cresciuto e viveva con la famiglia, la comunità e gli amici si stringeranno a loro nel giorno del funerale, che sarà celebrato mercoledì alle 10 nella chiesa di San Tommaso in piazza Boccaccio. Nel dolore condiviso per la scomparsa del 17enne, dopo la cerimonia in ricordo avvenuta nei giorni scorsi a Campi Bisenzio secondo quanto riportato dal quotidiano anche gli amici della famiglia stanno organizzando un momento di raccoglimento a Certaldo, anche per chiedere giustizia e verità.

