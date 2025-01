Sorpreso in possesso di droga dopo l'evasione dai domiciliari, arrestato

Trovato fuori casa mentre è agli arresti domiciliari, durante il controllo serale dei carabinieri, un 36enne è stato portato in carcere. Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno i carabinieri di Rosignano Marittimo hanno arrestato l'uomo, gravato da precedenti in materia di cessione di sostanze stupefacenti, a seguito di ordinanza di aggravamento della detenzione domiciliare commutata nella misura cautelare della custodia in carcere.

Il 36enne, dall'inizio del 2024, stava scontando una pena per reati contro la persona e non avrebbe potuto lasciare l'abitazione di residenza se non in determinate fasce orarie legate ad esigenze di lavoro e di vita. Qualche giorno fa però è stato sorpreso fuori casa e in possesso di cocaina. Scattato l'arresto in flagranza per evasione, e ritenuta dall'autorità giudiziaria la misura in corso non più sufficiente, è stato disposto che l'indagato fosse condotto in carcere.

Notizie correlate