Approvato il bilancio di previsione a Capraia e Limite: priorità le politiche sociali ed educative, manutenzioni ed opere pubbliche 

Nessun aumento di Irpef e Imu; restano invariati i costi relativi ai servizi educativi e non sono state aumentate le tariffe di mensa e trasporto scolastico; invariati anche i servizi per il sociale.

“Ringrazio gli uffici e in particolare l’ufficio tributi che ha redatto il bilancio di previsione e il Dup, ovvero l’atto programmatico che definisce le linee di indirizzo e gli strumenti finanziari, caratterizzati da una gestione molto equilibrata. Confermiamo in questo modo il nostro impegno per garantire un territorio sempre più vivibile e una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi con investimenti strategici. Alcuni sono vincolati dall’ottenimento di finanziamenti ma è fondamentale avere una visione di sviluppo futuro, come il lavoro che stiamo concludendo con il Piano operativo strutturale integrato e il Piano operativo comunale. Non ci sono stati aumenti dei tributi se non un adeguamento Istat, che non veniva fatto dal 1994, e che non era più possibile mantenere, relativo a concessioni e suolo pubblico. Restano dunque, nelle priorità dell’Amministrazione comunale, la messa in sicurezza del territorio, le politiche sociali ed educative”, così il sindaco Alessandro Giunti.

Tra gli interventi più significativi del piano triennale delle opere ci sono la manutenzione straordinaria della rete paramassi a monte di via Allende per circa 900mila euro, 407mila euro per ripristinare e consolidare il versante franato in località Castra, 325mila euro per la manutenzione dell'intonaco della rupe del Castello di Capraia Fiorentina; a questi si aggiungono l’adeguamento sismico degli edifici scolastici per 110mila euro, la cura del verde per 105mila euro, la videosorveglianza per 30mila euro, la ristrutturazione dell’ex palestra Canottieri per circa 725mila euro e la realizzazione di nuovi loculi per il cimitero di Capraia Fiorentina per circa 200mila euro. Sempre nel prossimo triennio sono previsti stanziamenti per 700mila euro sul fronte delle politiche sociali per l’assistenza educativa scolastica e oltre 1 milione di euro per il sostegno alle famiglie in difficoltà, compresa la fascia fragile delle persone anziane.

Il bilancio chiude intorno a circa 8 milioni di euro dove il fronte delle uscite è caratterizzato dal piano delle opere pubbliche e dalle spese per la manutenzione delle strade, degli edifici scolastici e del mantenimento delle aree verdi, le politiche sociali ed educative.

Il bilancio di previsione 2025-2027 e il Dup sono stati approvati dalla maggioranza, voto contrario dei gruppi consiliari “siAMO Capraia e Limite” e “ViviAmo”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Capraia e Limite

