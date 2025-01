Sicurezza, Più Certaldo: "Basta buonismo o spot. Impegno concreto di tutti"

È stata convocata per giovedì 16 la Commissione Garanzia e Controllo per affrontare il tema della sicurezza a Certaldo, alla quale saranno presenti anche i rappresentanti dei Carabinieri della stazione di Certaldo e del Comando di Polizia Municipale dell’Unione.

Pardo Cellini di Più Certaldo ha commentato così i recenti fatti di cronaca auspicando la volontà comune di affrontare la questione Sicurezza in modo unitario: "Avevamo chiesto una presa di posizione netta da parte di Campatelli, ma a distanza di mesi non abbiamo riscontrato alcun miglioramento sul fronte sicurezza, anzi, continuiamo a ricevere tantissime segnalazioni di episodi spiacevoli, atti di violenza e criminalità. All’apparente indifferenza dell’amministrazione Comunale si lega l’impunità verso chi commette alcuni reati, come nel caso dell’autore dell’aggressione del 16 Novembre scorso, in cui rimasero lievemente feriti anche due agenti dei Carabinieri.

“Vogliamo individuare assieme alle altre forze politiche le criticità e le strategie per fronteggiare la spirale di degrado in cui sta scivolando il paese. Occorre unione di intenti e forza di volontà. Non cè più spazio per il buonismo sfrenato o per gli spot di partito” – le parole del leader Civico – “un impegno concreto da parte di tutto l’arco politico che possa essere riscontrato e rivalutato in maniera periodica durante i prossimi mesi della legislatura”

Fonte: Più Certaldo - Ufficio Stampa

