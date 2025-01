Dialoghi al Centro: a Certaldo quattro laboratori gratuiti del progetto Viceversa

A partire da martedì 14 gennaio alle 16:30, al MaPS Macelli Public Space di Certaldo, una serie di 4 laboratori gratuiti pensati dalla Comunità Educante del Progetto Viceversa per le giovani generazioni: un'occasione di crescita, con attività coinvolgenti, momenti di riflessione e tanto divertimento!

Il primo incontro sarà dedicato alla scoperta del Volontariato di giovani e giovanissimi con il racconto dell'esperienza diretta di ragazzi e ragazze del nostro territorio che si sono affacciati a questa splendida attività in diverse associazioni certaldesi: Misericordia, Croce Rossa e Avis. Dialoghi e momenti interattivi divertenti per scoprire un lato del mondo giovanile che forse non tutti si aspettano!

Dopo questo primo appuntamento ne seguiranno altri che avranno sempre come filo conduttore il dialogo e la scoperta, con professionisti del mondo della chimica, persone con ruoli importanti del nostro territorio, che si metteranno alla pari di giovani e giovanissimi per scambiare esperienze ed idee, e scoprire reciprocamente il valore della diversità.

I laboratori sono pensati principalmente per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni ma sono aperti a tutte e tutti.

"Dialoghi al Centro" si inserisce nel calendario dei pomeriggi ai Macelli, dove tutti i martedì ei giovedì dalle 15:00 alle 19:00 bambini, bambine, ragazzi e ragazze possono trovare uno spazio sicuro, divertente e completamente gratuito dove stare, sempre sorvegliati da adulti ma liberi di giocare in autonomia a ping pong, biliardino, freccette o, perchè no, a studiare.

I Macelli infatti sono sempre di più un punto di riferimento per la vita sociale e comunitaria del territorio, grazie anche al progetto Viceversa al quale tutti i cittadini e le cittadine a cui sta a cuore il futuro delle giovani generazioni possono partecipare dando un po’ del loro tempo e le loro idee per la costruzione di una vera Comunità Educante a Certaldo.

Il progetto, portato avanti da Polis, con Comune e Istituto Comprensivo di Certaldo, le associazioni Narrazioni Urbane, Spazio Ipotetico e Circo Libera Tutti, e il dipartimento DISPOC dell’Università di Siena è attivo da oltre un anno ed è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile con l’obiettivo di realizzare a Certaldo un tessuto di relazioni solidali tra attori che, a vario titolo, hanno una responsabilità educativa nei confronti delle nuove generazioni, dalla scuola, alle famiglie ai cittadini.

Per facilitare l’organizzazione dei laboratori “Dialoghi al centro” si consiglia l’iscrizione via mail a viceversa@laboratoripolis.it

I quattro incontri in programma sono il 14 e 28 gennaio e il 7 e 18 febbraio, sempre alle ore 16.30

Per avere informazioni sui pomeriggi liberi ai Macelli o sul progetto Viceversa è possibile utilizzare lo stesso indirizzo, oppure venire di persona ai Macelli tutti i Martedì ei Giovedì pomeriggio!

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

