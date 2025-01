Furto al palazzetto Castelfiorentino, la Lega: "Insufficienti politiche sicurezza, carceri pieni per accoglienza indiscriminata"

Sull’aggressione ai danni della polizia Municipale avvenuta sabato scorso nei pressi della stazione a seguito di un furto avvenuto poco prima al Palagirardetti di Castelfiorentino, "serve chiarezza e non le solite frasi di rito", così la capogruppo Lega Susi Giglioli che sull'argomento commenta:

Va ricordato che proprio la rappresentanza politica in carica ha decentrato il servizio all’Unione dei Comuni depotenziando il controllo del territorio con perdite consistenti nell’organico che ad oggi non sono state recuperate in un contesto sociale sempre più complesso.

Allo stesso tempo le solite amministrazioni che ne lodano i coraggiosi interventi hanno bocciato, sempre all’Unione dei Comuni, la proposta del centro destra di dotare il corpo della Polizia Municipale del Taser, sottraendo così il corpo municipale di una dotazione supplementare alla propria sicurezza.

Va ricordato inoltre che, nonostante il tempestivo intervento conclusosi con il fermo del soggetto che risulta essere un extracomunitario e le contusioni subite da due operatori della municipale, a seguito del sovraffollamento del carcere di Sollicciano non si può probabilmente concretizzare il trattenimento del soggetto nella struttura.

E qui arriviamo alla questione Sollicciano, strettamente legata alle politiche indiscusse del centrosinistra locale e nazionale, poiché tale struttura risulta avere la percentuale di stranieri più elevata d'Italia: 302 detenuti su 450, pari al 63,8%, al 30 giugno2023. Un sovraffollamento che deriva principalmente a seguito di politiche di accoglienza indiscriminata e integrazione fallimentare, politica sempre ostacolata dal centro destra.

Per ultimo ma non meno importante, proprio nel luglio scorso, la maggioranza di Palazzo Vecchio, ha respinto la richiesta di una Commissione Consiliare Speciale volta ad un approfondimento per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti dimostrando solo un’attenzione strumentale.

Concludo quindi riportato su un piano concreto un argomento serio che è la sicurezza territoriale, il controllo del territorio, gli strumenti da poter adottare e perché no l’intenzione oggettiva di intervenire su Sollicciano cominciando ad alleggerire il sovraffollamento carcerario con qualche centro di rimpatrio (CPR) in più e qualche accoglienza incondizionata in meno perché la proposta di abbattare la struttura mi pare essere poco praticabile nell’immediato.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo

