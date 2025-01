Il Gialloblu Castelfiorentino chiude il girone di andata superando il Ficeclum per 61-44

Prosegue la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti si congeda con uno ottimo acuto dal girone di andata di Divisione Regionale 2 chiudendo la pratica Ficeclum Basket per 61-44. Grazie al terzo successo consecutivo, i ragazzi di Dario Chiarugi si confermano così in piena zona playoff, con gli scontri diretti del girone di ritorno che saranno dunque decisivi in chiave post season.

In una gara a senso unico, il primo pensiero va a Steve Tavarez, alle prese con un brutto infortunio alla mandibola: a lui un grande abbraccio aspettando di rivederlo in campo quanto prima. Nell’economia della gara, pur con un attacco che non ha brillato, il Gialloblu ha condotto per tutti i quaranta minuti, allungando nel primo quarto (15-7 al 10′) per poi dare l’affondo decisivo al rientro dagli spogliatoi, quando un parziale di 14-5 ha fatto partire i titoli di coda già alla terza sirena (47-30). Coach Chiarugi ha così dato spazio e minutaggio a tutti i suoi ragazzi, che nell’ultimo quarto hanno potuto amministrare senza patemi.

Terminato il girone di andata, adesso il Gialloblu Castelfiorentino effettuerà il turno di riposo in occasione della prima giornata di ritorno, pertanto scenderà in campo sabato 25 gennaio, di nuovo al PalaBetti, per il derby della Valdelsa contro il Basket Certaldo.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – FICECLUM BASKET 61-44

Tabellino: Tavarez, Damiani 9, Filippini 6, Mugnaini, Talluri J. 12, La Rosa 5, Cetti 4, Dragoni 5, Turini 6, Talluri T. 3, Zampacavallo 5, Iserani 6. All. Chiarugi.

Parziali: 15-7, 33-25 (18-18), 47-30 (14-5), 61-44 (14-14)

Arbitri: Giorgione di Campi Bisenzio, Massafra di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

