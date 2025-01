È morto a Cecina il fotografo Oliviero Toscani

Oliviero Toscani è venuto a mancare a Cecina all'età di ottantadue anni. Il grande fotografo era ricoverato da qualche giorno in ospedale per l'aggravarsi della malattia di cui soffriva da tempo, l'amiloidosi, patologia rara che lo ha colpito ormai un anno e mezzo fa.

Toscani era stato in cura al centro della cardiologia della Fondazione Monasterio di Pisa, era stato ricoverato a lungo a Pisa sul finire del 2024. Aveva passato le Feste nella sua casa toscana con la famiglia, poi si era aggravato.

Celebrato in Italia e in tutto il mondo, Toscani viene considerato uno dei maestri che hanno rivoluzionato la fotografia nel nostro paese, trasformandola in arte. Seppur nato a Milano, aveva scelto da tempo la Toscana come buen retiro e viveva vicino a Casale Marittimo, nel sud della provincia di Pisa.

Il presidente Giani

"Addio a Oliviero Toscani, maestro della fotografia e spirito libero, ha lasciato un'impronta indelebile nella comunicazione e nell'arte. La Toscana, che aveva scelto come sua dimora, perde un amico caro e un innovatore instancabile. Il suo genio creativo continuerà a ispirarci. Addio, Oliviero", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Notizie correlate