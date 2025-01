Per l'Use Computer Gross due settimane decisive

Ora è il caso di iniziare a guardare la classifica. Con quattro partite ancora da giocare nel mese di gennaio (due in casa con Abc Castelfiorentino e Mens Sana e due fuori a Lucca e Quarrata) l’Use Computer Gross è chiamata a capitalizzare il lavoro fatto fino ad oggi staccando il pass per la seconda fase riservato alle prime sei della classifica. Senza fare troppi calcoli visti anche gli scontri diretti che restano (per i biancorossi tre su quattro), è evidente che le due partite in casa non possono essere in alcun modo sbagliate. La sconfitta nel derby di San Miniato, infatti, rimanda la chiusura del discorso prima fase alle prossime partite, anche se ora manca davvero poco all’obiettivo.

Prima di guardare avanti, coach Valentino rilegge il derby di Fontevivo. “E’ stata una partita che San Miniato ha meritato di vincere – attacca – bravissimi loro a rimanere a contatto dando un paio di strappi decisivi. Noi abbiamo cercato di contenere le loro situazioni migliori ma davanti al record stagionale di triple c’è poco da dire. Se fai il 51% dall’arco con 18 bombe, poi perdere è difficile. Ora testa al derby di sabato con Castelfiorentino per fare un altro passo verso la salvezza. Speriamo magari di recuperare la forma fisica migliore visto che continuiamo ad avere problemi da questo punto di vista”. Problemi che hanno portato sulla ribalta due giovani, Ramazzotti, che già aveva fatto ottime cose con La Spezia e Marini che ha giocato i primi minuti importanti della sua stagione. “Sono contento che abbiano giocato entrambi– prosegue il tecnico – sono stati bene in campo e questo fa piacere. Nel nostro programma iniziale c’era quello di inserire magari più avanti altri giovani, ma i problemi fisici ci hanno costretti ad anticipare i tempi. Sono contento di quanto sia loro che gli altri hanno fatto vedere e quindi proseguiamo sulla nostra strada secondo gli obiettivi che ci siamo dati ad inizio stagione”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

