'Sentieri della memoria', il gruppo GECO ripercorre a Castelfiorentino i percorsi dei partigiani

Per non dimenticare da dove nasce la nostra libertà, quest’anno un’iniziativa quasi obbligatoria in occasione del 80 ° anniversario della Liberazione, che vede nuove escursioni storiche inserite nella programmazione escursionistica del gruppo GECO – FIE di Castelfiorentino. Escursioni arricchite di nuovi percorsi con l’invito a camminare su questi sentieri e luoghi, un invito a tutti a uscire dalla vita consueta e a mettersi in cammino, perche oggi più che mai, la storia va percorsa a piedi, va ascoltata e frequentata li dove si è svolta. Così lentamente, un passo dopo l’altro, magari con un libro, si può scoprire gli splendidi scenari dell’Appennino Tosco Emiliano, dell’Appennino Pistoiese, delle maestose e libertarie Alpi Apuane, dell’ aspra e meravigliosa Garfagnana e della incastellata terra di confine della Lunigiana, e tanti altri luoghi stupendi naturalistici e di cultura antifascista.

E’ da anni che come GECO inseriamo nei nostri appuntamenti alcune escursioni resistenziali, ma quest’anno vogliamo rendere omaggio alla Resistenza, ai giovani e meno giovani, donne e uomini che scelsero di 'salire ai monti' per iniziare una lotta impari non per odio ma per

dignità. Escursioni resistenziali per goderci in compagnia la natura che allora accolse quei giovani e che ancora oggi fa da sfondo al nostro tornare, ma anche per discutere di ieri e di oggi.

Cammineremo su sentieri che noi chiamiamo 'partigiani' e che oggi raccontano quei passi, quelle lotte, quei sacrifici, quegli amori, e quei sogni di libertà e giustizia sociale. Quei sentieri sono ancora là e ci aspettano. Sabato 11 gennaio 2025 alle ore 18,00 presso la saletta dei soci coopfi di Castelfiorentino via L.da Vinci si terrà la presentazione pubblica del nuovo calendario escursionistico del gruppo GECO di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo .

