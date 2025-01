Studenti e scelta post-diploma: torna PontederaOrienta - Edizione 2025

Nei giorni 15 e 16 gennaio, nel Villaggio Scolastico di Pontedera, a cura di ITI “Marconi”, ITCG “Fermi”, IPSIA “Pacinotti”, Liceo Classico e Scientifico “XXV Aprile” e Liceo Statale “Montale”, avrà luogo l’edizione 2025 di “PontederaOrienta”, l’evento di orientamento post-diploma nel mondo della formazione rivolto a circa mille studentesse e studenti dell’ultimo anno di tutte le scuole superiori del territorio.

"Il panorama di offerte formative che si apre di fronte alle studentesse e agli studenti che si apprestano a concludere il loro percorso liceale, professionale o tecnico è veramente molto vasto e la scuola superiore ha il preciso ruolo di accompagnare e di supportare i propri iscritti nelle loro scelte. L’orientamento è, infatti, uno degli aspetti cruciali della scuola di oggi, anche a livello europeo, su cui si investe e si investirà, per creare studenti e cittadini consapevoli e formati, in grado di affrontare le sfide del futuro e fare scelte informate e consapevoli", viene spiegato dagli organizzatori.

Da qui la necessità di conoscere le varie possibilità, in particolare per chi volesse approfondire la propria formazione dopo il conseguimento del diploma. Studentesse e studenti si muoveranno all’interno del villaggio scolastico autonomamente per assistere alle diverse presentazioni e raccogliere spunti e idee.

