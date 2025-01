Tenta di rubare in un negozio, poi su un'auto a Ponte a Egola: arrestato 24enne

I Carabinieri di Ponte a Egola hanno arrestato un 24enne extracomunitario per un tentato furto su un'auto e per un precedente tentato furto in un negozio di alimentari a San Miniato. Il giovane è stato sorpreso di notte in via Guerrazzi mentre rovistava in un'auto, dopo aver infranto il finestrino con un martello. Grazie a una segnalazione e alle immagini di videosorveglianza, è emerso che lo stesso individuo aveva cercato poco prima di entrare in un negozio, ma era stato messo in fuga dal proprietario.

L'arresto, coordinato dalla Procura di Pisa, ha portato il giovane ai domiciliari, con successiva convalida e imposizione della misura cautelare di presentazione alla P.G. tre volte a settimana. L'operazione sottolinea l'efficacia e la rapidità dell'intervento dei Carabinieri, supportati da strumenti tecnologici per garantire la sicurezza della comunità.