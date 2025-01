Vento forte, allerta prorogata fino a domani in tutto l'Empolese Valdelsa

L'Allerta Codice GIALLO per rischio VENTO, in corso in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa, è prolungata per tutta la giornata di domani, martedì 14 gennaio. Oggi, lunedì, raffiche di Grecale (NE) fino a 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline centro-meridionali. Domani, martedì, situazione simile con tendenza ad attenuazione dal pomeriggio.

Oggi un albero è caduto su un'auto parcheggiata a Fucecchio, ma fortunatamente non ci sono feriti. Sono diversi gli interventi in tutto il territorio toscano a causa del forte vento di queste ore: ecco il dettaglio.

Notizie correlate